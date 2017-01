Santi Vidal dimiteix com a senador

El senador d'ERC i exjutge Santiago Vidal va presentar ahir «voluntàriament» davant la direcció del partit la seva dimissió com a senador «per no ser cap obstacle per al procés» sobiranista, segons va indicar ERC en un comunicat.

Vidal havia desfermat una tempesta política en assegurar que el Govern té de forma «il·legal» les dades fiscals dels catalans i investiga jutges a Catalunya, unes afirmacions que tant l'Executiu català com ERC es van apressar a desmentir. «He fet unes declaracions en un to col·loquial, intentant ser didàctic sobre el procés, però és evident que preses en la seva literalitat no s'ajusten a la realitat», va afirmar ahir. Malgrat admetre que «hauria d'haver contrastat millor les informacions abans», Vidal va demanar que «no se sobredimensionin» les seves paraules.

«Vull deixar clar que en cap moment he volgut posar en dubte que l'actual Govern actua amb absolut respecte a la legalitat vigent i que les decisions que es prenguin en cada moment gaudiran de la cobertura legal del Parlament de Catalunya i de la llei de transitorietat jurídica», va recalcar. Vidal va assegurar que pensa «continuar treballant discretament perquè aquest país sigui just i lliure»: «Sempre he defensat els drets i les llibertats dels ciutadans de Catalunya i l'últim que faré és donar excuses al govern de l'Estat per evitar que els catalans puguem votar, això és el més important i mai ho comprometria».

Davant la polèmica generada, Vidal va anunciar que suspendrà tota la seva agenda pública.

Per la seva part, el Govern va anunciar que es posa «a disposició» de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per «sotmetre's, a petició pròpia, a una auditoria de la gestió i ús de les dades de caràcter fiscal». En un comunicat, el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, dirigit per Oriol Junqueras, va recalcar que és «absolutament fals» que el Govern «tingui totes les dades fiscals dels contribuents catalans». «En cap cas l'opinió de persones externes a l'administració és vinculant sobre l'acció del govern de Catalunya», afegien. En aquest sentit, van afegir que «el Govern s'expressa a través dels seus consellers i comunica les seves decisions amb total transparència, a través dels mecanismes de control de l'acció de govern i amb la rendició de comptes al Parlament», van subratllar.

El secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, es va oferir a comparèixer «amb caràcter d'urgència» davant la comissió d'Economia i Hisenda «per aclarir tots els dubtes que s'hagin pogut generar». «L'executiu només disposa de les dades fiscals relacionades amb els tributs que gestiona i que ha obtingut en el marc de la més estricta legalitat i en col·laboració amb la resta de les administracions tributàries», afegien.

També la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va desmentir «de manera rotunda i categòrica» que el Govern hagi obtingut les dades fiscals dels catalans de manera il·legal. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Munté va qualificar les afirmacions de Vidal de «falses, molt greus i inacceptables». També a Rac1, Munté va admetre que actituds com les del fins ahir senador no «ajuden» al procés.

Finalment, el conseller d'Interior, Jordi Jané, també va voler sortir al pas de les afirmacions que Vidal hauria fet sobre els Mossos d'Esquadra i la suposada creació d'unitats especialitzades en matèria antiterrorista, i en «investigació i contraespionatge». Jané va dir que les afirmacions són «rotundament falses» i que li serà molt fàcil desmentir-ho, si cal, en una compareixença parlamentària, i va lamentar que «s'especuli» sobre aspectes «sempre importants» quan afecta un cos policial.