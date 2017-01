ERC i PDECAT no descarten avançar el referèndum per abans de l´estiu

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, no descarta que el referèndum d'independència s'hagi de celebrar abans de l'estiu, una decisió que s'ha de prendre en funció dels passos que faci el govern espanyol. "Si aquest és l'escenari que està generant el govern espanyol es evident que haurem de reaccionar políticament i en funció de la bel·ligerància s'hauran de prendre les decisions corresponents", ha dit Rovira a Catalunya Ràdio, que ha concretat que una d'aquestes decisions "podria ser avançar el referèndum". Rovira també ha expressat la seva satisfacció pel suport de la CUP als pressupostos i, en aquest sentit, ha afirmat que aquest acord pressupostari és un acord "global", que inclou la "política fiscal".

El president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, també s'ha mostrat partidari d'avançar el referèndum si convé. En una entrevista a Rac 1 Turull ha afirmat que "quan abans puguem fer el referèndum, millor". Tot i que l'acord amb la CUP expira al setembre, assegura que "si l'estat segueix en aquesta línia d'anar a una justícia polititzada, prendrem les decisions oportunes". Tot i que s'ha mostrat partidari de no especular amb dates, ha manifestat que "si ho podem tenir preparat al maig, no esperarem al juny, i si ho podem tenir a l'abril, no esperarem a l'agost".