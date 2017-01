? El president de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar ahir al Consell Nacional del PDeCAT que el proper 6 de febrer, data del judici pel 9-N, «comença el temps de descompte» per a l'Estat espanyol. «El 6 de febrer l'Estat comprovarà el greu error de voler dialogar als jutjats allò que havia de dialogar en política. Descobrirà que el temps s'acaba», va afirmar, fent una crida a la mobilització per donar suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irena Rigau. Carles Puigdemont va assegurar també que el judici és una «humiliació» per als votants del 9-N, als quals va demanar que es manifestin per dir «prou» i fer que el govern espanyol «noti l'alè» dels catalans. ACN/DdG