Albiol avisa que el PP vol evitar l'aprovació dels pressupostos

El coordinador general del Partit Popular a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, ha advertit el Govern que el seu partit utilitzarà «tots els recursos legals que té a la mà» per evitar l'entrada en vigor dels pressupostos. «És evident que no ens quedarem de braços plegats quan s'aprovin uns pressupostos que contemplen una consulta per un referèndum d'autodeterminació», ha sentenciat el líder dels populars, assegurant que l'aprovació dels comptes provocarà «el xoc contra un gran mur, que és l'estat de dret». Xavier Garcia Albiol es va oposar frontalment ahir als comptes de la Generalitat que la CUP s'ha compromès a avalar. El coordinador general del PPC va assegurar que el Govern i els cupaires «estan portant Catalunya a un carreró sense sortida» pel fet de vincular l'aprovació dels comptes a la celebració del referèndum, i ha vaticinat que «al final la Generalitat s'estimbarà contra un gran mur». Albiol es va referir així a l'estat de dret, insistint que el marc legal «impedeix que propostes d'aquest tipus es puguin dur a terme». Al mateix temps, Albiol ha advertit que «encara que els pressupostos entressin en vigor a Catalunya ningú convocarà un referèndum per separar-se d'Espanya perquè el govern del Partit Popular no ho permetrà». "Ningú convocarà un referèndum", va remarcar el líder dels populars a Catalunya.