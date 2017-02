El Pacte Nacional pel Referèndum demanarà una reunió al Govern espanyol

El Pacte Nacional pel Referèndum demanarà reunions amb el Govern espanyol, amb tots els partits amb representació al Congrés, amb càrrecs electes locals i amb grups de l´Eurocambra per expressar la voluntat de «buscar el diàleg» a favor d´una consulta acordada amb l´Estat. Així ho va explicar el coordinador del Pacte, Joan Ignasi Elena, després de la segona «cimera» celebrada ahir al Parlament. Les entitats i partits van avalar el manifest, que sosté que existeixen vies legals per a una consulta «vinculant i reconeguda per la comunitat internacional» per la qual cosa insta els dos governs a arribar a un acord.