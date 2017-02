Puigdemont als cònsols: «Ens hem proposat convertir-nos en un Estat independent»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va garantir ahir al cos consular que el Govern superarà «les amenaces» i organitzarà un referèndum independentista «com a molt tard» al setembre amb «garanties jurídiques», encara que sigui sense l'acord del Govern espanyol, que manté una «negativa unilateral».

Puigdemont, amb el conseller d'Afers Estrangers, Raül Romeva, va oferir al Palau de la Generalitat la seva segona recepció d'inici de l'any al cos consular acreditat a Barcelona, pocs dies després que els cònsols es veiessin amb el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo. En el seu discurs davant uns 60 cònsols, Puigdemont va reiterar l'aposta per una consulta acordada per a la qual cosa la Generalitat manté el «diàleg permanent», però va advertir que existeix des de Moncloa una «negativa unilateral i una obstinació tancada» que no el fa ser «optimista».

No obstant això, va remarcarque ni aquesta situació ni les «amenaces» faran replantejar a la Generalitat la seva aposta pel referèndum perquè és una «voluntat insubornable» del poble de Catalunya. En aquest sentit, va expressar que el referèndum serà «com a molt tard al setembre» i gaudirà de «totes les garanties jurídiques i democràtiques» perquè sigui «tot el poble de Catalunya» el que decideixi el seu futur. «Ens hem proposat convertir-nos en un Estat independent», va afirmar el president, que va incidir en que Catalunya, al llarg de la història, ha aprovat «moltes proves d'estrès» i també «superarà les dificultats que vinguin i les amenaces».

En aquest sentit, va subratllar que «no han prosperat els intents de tancar-nos en les nostres pròpies fronteres», en al·lusió a les accions del Govern contra la diplomàcia que dirigeix Raül Romeva.

En l'acte també va intervenir la degana del cos consular i cònsol general del Perú, Franca Lorella, qui no va fer cap esment al procés sobiranista. Lorella va subratllar que Catalunya és «terra d'acollida» i es va manifestar convençuda que, mentre als catalans «els vagi bé», també els anirà bé als diplomà tics d'altres països a Barcelona. De la seva banda, Romeva va dir que el 2017 serà «un any clau» i va demanar al cos consular que «ajudi a explicar fora» el procés.

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va reunir-se fa una setmana amb el cos consular per explicar-los la visió de Madrid i exposar-los que el referèndum és «inviable». «Els vaig traslladar que tenim unes regles del joc recollides en la Constitució, que garanteixen la igualtat, la cohesió i la convivència; que cap part d'Espanya té el dret de trencar-la i que ningú està per sobre de la llei i que fer-ho és anar contra la democràcia», va detallar Millo durant la seva visita a Girona.