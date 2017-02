CCOO denuncia un any de saturació per a la cita prèvia del DNI i el passaport

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha denunciat avui que "es manté la saturació del sistema" de cita prèvia per obtenir el DNI i el passaport "un any després que comencés el col·lapse".

En un comunicat, CCOO ha manifestat que "la situació és tan greu que una persona que vulgui renovar el seu document per viatjar per Setmana Santa tindrà dificultats per aconseguir una cita prèvia a temps".

CCOO ha lamentat que la Direcció General de la Policia no hagi pres "mesures eficaces per posar fi" a una situació que produeix "indefensió per a la ciutadania", la qual ha d'esperar "més de dos mesos per a la renovació del DNI i més de mes i mig per a la del passaport".

El sindicat ha recordat que fa més d'un any que demana una Pferta d'Ocupació Pública per cobrir "els més de 1.200 llocs vacants de personal funcionari no policial en la Direcció General de Policia", la qual cosa significaria "gairebé duplicar l'ocupació actual en les oficines d'expedició de documentació".