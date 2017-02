La directora del CIRE diu que el 30 d'octubre ja s'havien lliurat i facturat totes les urnes i paperetes del 9-N

L'exdirectora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), empresa de la Generalitat que dóna feina a presos, Elisabet Abad, ha explicat aquest dimarts davant del TSJC que quan es va suspendre el procés participatiu del 9-N cinc dies abans per part del TC les urnes i paperetes ja estaven "fetes, entregades i facturades". Tot i això, segons la fiscalia, el material es va lliurar entre el 30 d'octubre i el 7 de novembre, segons alguns albarans de les empreses de transport.

En la seva declaració, ha explicat que el CIRE va signar tres convenis amb la Conselleria de Governació el 3, el 23 i el 27 de setembre per fer material per a consultes populars. Quan el TC va suspendre la consulta el 30 de setembre, el secretari general de Governació va ordenar parar l'encàrrec, cosa que el CIRE va fer. Tot i així, ja tenien una part del material fabricat, que es va lliurar i cobrar. La resta de matèria prima es va quedar als magatzems de l'empresa depenent de la Conselleria de Justícia.

El 14 d'octubre l'expresident Mas va anunciar un nou procés participatiu, i el 17 d'octubre es va signar un nou conveni amb Governació per fer material de votació. No obstant això, Abad ha assegurat que aquell dia les urnes ja estaven fabricades. El 28 d'octubre es va encarregar la distribució de tot el material a una de les empreses de transport que treballa habitualment amb el CIRE i el 30 d'octubre, segons ella, ja s'havia acabat de lliurar tot i s'havia cobrat.

En un sentit similar ha declarat Daniel Martínez, conseller delegat de Focus, ha explicat que el muntatge de la sala de premsa a la Fira de Barcelona va ser un encàrrec i pacte "telefònic" dins del "contracte marc" amb la Generalitat signat el 2014. El pacte s'hauria tancat verbalment el 3 de novembre, un dia abans que el TC suspengués el procés participatiu, tot i que Martínez l'hauria signat físicament el dia 7, com passa sovint. Les feines per condicionar l'espai van durar del 3 al 7 de novembre, ja que no va rebre cap instrucció per parar els treballs. De fet, ha assegurat que l'encàrrec era per a un centre de premsa i que el contingut del que hi passés no és cosa de Focus.