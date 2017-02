Roben un maletí amb fonts radioactives de baixa intensitat

La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat va avisar dijous del robatori d'un equip que serveix per mesurar la densitat i humitat d'un terreny i que conté fonts radioactives de baixa intensitat. El furt va tenir lloc dijous quan el conductor que transportava el maletí va parar a dinar a un restaurant de la carretera Font de l'Alzina de Santa Coloma de Gramenet. És de color groc amb forma de caixa, nansa metàl·lica a la part superior, pantalla de vidre amb un teclat numèric i un tub metàl·lic on s'allotja una de les fonts radioactives, de molt baixa intensitat i que té poc perill per a les persones perquè està encapsulat i caldria manipular-lo expressament. La Generalitat va demanar aturar l'alarmisme.