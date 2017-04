CSQEP exigeix «responsabilitats polítiques» a Mas pel cas Pretòria

El grup parlamentari de CSQP va exigir «responsabilitats polítiques» a l'expresident de la Generalitat Artur Mas pel cas Pretòria. El diputat Albano Dante Fachin, secretari general de Podem Catalunya, va reclamar que el PDeCAT prengui «una decisió» sobre el futur de Mas al partit, després que l'exalt càrrec de Convergència Lluís Prenafeta hagi admès el cobrament de comissions pel cas Pretòria.

En una roda de premsa al Parlament, ahir a la tarda, Fachin va denunciar que la corrupció hagi estat «una forma de govern, de finançament i de fer negocis», en referència a Prenafeta.

«Tampoc no ens sorprèn ni ens posem les mans al cap, és un capítol més del llibre que ens van explicar per fascicles, i que avui té un altre capítol», va continuar Fachin, que va insistir que Mas ha de «donar explicacions». En aquesta línia, el portaveu de CSQP va reiterar que l'expresident català ha d'anar més enllà de les explicacions donades fins ara, i va reclamar arguments «molt acurats sobre el seu paper en aquesta trama». Així mateix, Fachin va sentenciar que si fos de CSQP, Mas no seguiria ocupant càrrecs d'importància.

«No li direm al PDeCAT què ha de fer, però la millor manera de marcar distància contra la corrupció és prendre una decisió sobre Mas en aquesta formació», va concloure el líder de Podem Catalunya.