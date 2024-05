La IA travessarà un Sónar 2024 marcat per pioners de l'electrònica i les microescenes

La 31a edició de Sónar reunirà a Barcelona els dies 13, 14 i 15 de juny figures pioneres de la música de ball, que conviuran al costat dels protagonistes de microescenes hiperlocals amb estètiques radicals i formats rupturistes, en un any en què la IA estarà present en tot moment.

El festival celebrarà l'enorme diversificació de gèneres i subgèneres en la música electrònica del nostre temps: de l'ambient més contemplatiu al drum'n'bass més eufòric, del happy hardcore al post-punk, el black metal i fins i tot el post-club i el memecore, i del gabber a l'hyperpop.

En el programa, destaquen grans figures com Air, Paul Kalkbrenner, Charlotte de Witte, Sevdaliza, Jessie Ware, Kaytranada, Laurent Garnier, Ben Böhmer, Vince Staples, Folamour, Soto Asa, Adriatique, VTSS, Richie Hawtin, Olof Dreijer & Diva Cruz, Kerri Chandler, Floating Points i Yerai Cortés, entre molts altres.

Sónar 2024 comptarà també amb les rimes i els ritmes de CASISDEAD, Marie Davidson, ABHIR, Judeline, Kabeaushé, pablopablo, Toya Delazy y Dyce y la atrevida selección musical de JASSS, Eliza Rose b2b Dan Shake b2b Sally C, DJ Gigola, Blck Mamba, Verushka, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U i els col·lectius BLEX i Club Cringe.

Per la seva banda, el Sónar+D, la trobada d'innovació i creativitat digital, abordarà la implementació massiva de la intel·ligència artificial en les indústries creatives i com aquesta determina el seu present i futur.

Des del moment en què arrenqui la conferència inaugural "Generating Panic?", s'analitzaran els perills i els dubtes que l'ús de la IA està generant al món de l'art i la creativitat, amb una sèrie de fòrums de debat, xerrades i performances que comptaran amb artistes com Marta Verde o Nicole L'Huillier, la investigadora Sasha Costanza-Chock (presentada per SEIDOR), l'"abogamer" Micaela Mantegna, membres d'empreses com Superblue o Moment Factory i comissaris de programes divulgatius com TED, The Conference, OFFF o A MAZE., entre moltes altres propostes.

Sónar Week convertirà Barcelona, un any més, en la capital mundial de la música electrònica i la cultura digital, ja que en la programació de Sónar de Dia, Sónar de Nit i Sónar+D, s'hi suma la programació d'OFFSónar, THE CUBE, +RAIN Film Festival i SonarMies, congregant en total més de 350 artistes, ponents, activitats i continguts i a més de 150.000 assistents.

Sónar 2024 comptarà amb múltiples aliances, com el programa europeu AI & Music powered by S+T+ARTS, el projecte TIMES (The Independent Movement for Electronic Scenes) al costat de nou festivals europeus més, el +RAIN Film Festival, centrat al cinema generat amb IA, al costat de la Universitat Pompeu Fabra, THE CUBE al costat de Casa Batlló, un nou espai immersiu dedicat al talent català impulsat per la Generalitat de Catalunya i la zona expositiva Project Area amb el suport de la Fundació Banc Sabadell.

A més, Sónar de Nit comptarà amb el renovat escenari SonarLab x Printworks (14 i 15 de juny), un nou espai que portarà per primera vegada a Espanya l'essència de l'enyorada sala britànica.

Quant a les xifres, Sónar 2024 compta amb un pressupost de 10.500.000 d'euros, dels quals un 8 % provenen d'ajudes públiques, un 15 % de patrocinadors i un 77 % de recursos propis del festival, com la venda d'entrades i marxandatge.