El Sónar se celebrarà íntegrament a l’Hospitalet a partir del 2026

El Sónar escalfa motors per a una 31a edició que, del 13 al 15 de juny, col·locarà una vegada més Barcelona a l’epicentre de la innovació musical a escala global. Un programa que es presenta com el més descentralitzat del seu historial, integrant espais com el Poble Espanyol o la Casa Batlló, a partir de la seva doble seu tradicional: el recinte de Fira Montjuïc (programació diürna) i el de Fira Gran Via, a l’Hospitalet (nocturna). Un esquema, aquest, que es veurà modificat en un futur pròxim, vistos els plans de transformació delrecinte firal de Montjuïc, que les institucions van confirmar dilluns, derivats del centenari de l’Exposició Internacional de 1929.

El Palau de Congressos, a l’avinguda de Maria Cristina, i el pavelló adjunt, a Rius i Taulet, on es desplega el Sónar de Dia, formen part del perímetre que s’ha de reformar, per la qual cosa el Sónar té assumit que, «amb un 99% de possibilitats», a partir del 2026 (any en què han de començar les obres) haurà de concentrar tota la seva programació a Fira Gran Via (que acull la franja nocturna des del 2001).

«Festival mutant»

«Som un festival mutant, estem habituats a reconfigurar-nos i ara treballem per fer-ho una vegada més», va assenyalar el codirector del festival Ricard Robles ahir a la premsa. Els plans de transformació de la Fira eren coneguts «des de fa temps», va afegir. «Ahir vam obtenir més informació». Al llarg de la seva història, el Sónar ha afrontat diverses migracions deixant enrere ubicacions com la sala Apolo, el Poble Espanyol, el Pavelló de la Mar Bella i el CCCB.

Les converses amb la Fira i les administracions estan en marxa, i «fent aterrar el format». Es preveu que el Sónar se celebri íntegrament a l’Hospitalet almenys durant tres anys, mentre durin les obres a Montjuïc, i encara és aviat per entreveure quin camí seguirà el festival a partir del 2029, si quedar-se del tot a Fira Gran Via o tornar a combinar aquesta seu amb un renovat enclavament a Montjuïc. «Potser el del 2026 és un format fantàstic o pel camí decidim que podem estar en els dos espais», va assenyalar Robles. De moment, «el 2026 tindrem un nou Sónar».

Pel que fa a aquesta 31a edició, el festival ofereix un programa d’amplis contorns que inclourà des d’alguns noms fetitxe de l’electrònica fins a propostes sortides de les «microescenes», va apuntar Robles, en al·lusió «als projectes hiperlocals amb una gran personalitat pròpia i connectats entre si». No faltaran noms clàssics, com el duo francès Air (celebrant el 25è aniversari de Moon safari), Richie Hawtin, Laurent Garnier, Danny Tenaglia o Kittin (en aliança amb el productor David Vunk), en connivència amb figures destacades en els últims anys, com la cantant britànica disco-soul Jessie Ware, el raper i productor haitianocanadenc Kaytranada i l’astre hip-hop californià Vince Staples, així com creadors d’àrea purament electrònica com la belga Charlotte de Witte o l’alemany Paul Kalkbrenner. Entre les propostes autòctones, el neoflamenc del guitarrista Yerai Cortés, còmplice de C. Tangana.

IA a tort i a dret

La IA, a la qual fa anys que el festival presta atenció, serà protagonista del Sónar +D, des de la seva conferència fòrum inaugural (Generating panic?) fins a les presències d’artistes i investigadors com l’advocada gamer Micaela Mantegna, Sasha Costanza-Chock o Marta Verde. Però la IA «travessarà tota la programació de diferents formes i no hi haurà manera d’esquivar-la aquest any», va amenaçar cordialment la comissària Antònia Folguera. «I segurament, l’any que ve tampoc».

Aquest Sónar presenta més de 300 activitats i desplaça el focus a escenaris com el Poble Espanyol, on es desplegarà una àmplia oferta off, així com el Campus Poblenou de la UPF (amb el +RAIN Film Festival) i el pavelló Mies van der Rohe (cicle SonarMies). Menció a part per a la Casa Batlló, que acollirà The Cube, espai que el 24 de maig posarà en acció Music: Response una experiència immersiva ideada per The Chemical Brothers, «com si el públic fos dins de l’espectacle o del videoclip», va avançar Ricard Robles.

Tot això, en un 31è Sónar que maneja un pressupost en la línia de l’any passat, 10,5 milions d’euros (un 1,5% més), dels quals 880.000 euros els aporten entitats públiques (ajuntament, Generalitat, programes europeus i Ministeri de Cultura); 1.575.000 corresponen a patrocinadors, i la resta, 8.050.000, es cobreix amb la venda d’entrades i el marxandatge.