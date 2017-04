Forcadell reivindica Xirinacs com a exemple de «dignitat i llibertat»

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va reivindicar ahir la figura de l'activista polític Lluís Maria Xirinacs com a exemple «de dignitat i llibertat» i va subratllar que es mereix «un major reconeixement per part del poble català».

Carme Forcadell, l'exdiputat de la CUP David Fernández i el tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens van participar a Barcelona en la presentació d'un llibre que homenatja la figura de Xirinacs, amb motiu del desè aniversari de la seva mort.

El llibre «Xirinacs, el profetisme radical i no violent», escrit pel professor i escriptor i periodista Lluís Busquets i Grabulosa (col·laborador del Diari de Girona), de l'editorial Balasch, es presenta com la biografia definitiva de l'activista antifranquista i independentista.

En l'acte, celebrat a la plaça Sant Jaume, Forcadell va subratllar que Xirinacs «continua sent un exemple de dignitat i llibertat», i va dir que calia una biografia per donar a conèixer una figura que «es mereix un major reconeixement per part del poble català».

Per a la presidenta del Parlament, era un exemple de «força de la no-violència, compromís amb el país i lucidesa en les anàlisis polítiques», ja que «el temps li ha donat la raó».

A la mateixa plaça Sant Jaume en què Xirinacs es va plantar en l'any 2000 per reclamar «una assemblea dels Països Catalans», Fernández, de la seva banda, va remarcar que les seves paraules encara «retrunyen amb força», ja que a vegades, ha subratllat, «les respostes del futur estan en el passat».

L'exparlamentari va fer al·lusió a la situació política actual i va subratllar que Xirinacs, si avui visqués, «mai demanaria permís ni perdó per celebrar un referèndum».



Xirinacs content «per la CUP»

Fernández va assenyalar Xirinacs com a «màxim referent de la desobediència civil» i va remarcar que «aviat» arribarà el moment a Catalunya per aplicar-la.

De la seva banda, Asens va afirmar que Xirinacs «estaria content» de la irrupció de la CUP al Parlament, que guanyés el sí a la independència en la consulta del 9-N o que «una activista de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) fos alcaldessa», en al·lusió a la batllessa de Barcelona, Ada Colau.