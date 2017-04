El socialisme mostra unitat en un emotiu darrer adeu a Chacón

El socialisme va donar una imatge d'unitat amb motiu de l'emotiu i multitudinari homenatge a l'exministra Carme Chacón, que va reunir a Barcelona noms de la política i la societat civil i cultural i va fer coincidir els tres aspirants a liderar el PSOE en un parèntesi en la seva campanya. L'acte organitzat per donar l'últim adeu a l'exdirigent va omplir el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc, un escenari simbòlic, ja que va ser el lloc on el consell nacional del PSC la va proclamar per primera vegada candidata del partit a les eleccions generals de 2008, en què finalment va aconseguir 25 diputats, el millor resultat de la història del PSC al Congrés.



Un miler de persones van voler així acomiadar l'exministra, morta el passat dia 9 al seu domicili de Madrid, en una cita en què van suscitar especial atenció els tres aspirants a liderar el PSOE, Susana Díaz, Pedro Sánchez i Patxi López, que van deixar de banda la seva disputada campanya per assistir a l'acte d'homenatge i donar, per unes hores, una imatge d'unitat.



No obstant això, no hi va haver una foto conjunta, ni una salutació entre ells, ja que Sánchez -rebut amb una gran ovació dels assistents- va serure en una cantonada de la fila de personalitats, al costat de l'exlíder del PSC Pere Navarro, mentre que Díaz va estar situada al centre, al costat dels presidents autonòmics Ximo Puig i Francina Armengol. Per la seva banda, Patxi López va seure a la cantonada contrària, amb altres diputats.



L'acte, sota el lema «Carme al nostre cor», es va centrar en la dimensió més personal de Chacón amb moltes intervencions i vídeos, tot i que es va fer gran èmfasi en el seu llegat polític, tant per al socialisme català i espanyol com per a la història de la política espanyola.



«Gràcies en nom de tots els socialistes», va dir un emocionat líder del PSC, Miquel Iceta, que va destacar que «l'exemple de Chacón ens acompanyarà sempre i la seva memòria ens interpel·larà quotidianament» en la lluita per la igualtat, l'educació o l'«entesa entre els pobles d'Espanya».



L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va fer una crida a seguir l'exemple de Chacón per aconseguir la «recuperació» del PSOE, i va destacar la seva «extraordinària lleialtat» i com «al seu cor li cabia l'amor a Catalunya i Espanya». L'exvicepresidenta del Govern Maria Teresa Fernández de la Vega va destacar que Chacón «es va atrevir a fer el més difícil» quan «va competir amb l'aparell». «Va ser l'única dona que es va atrevir i gairebé ho va aconseguir», va afegir.