El Pacte pel Referèndum aplega 5.000 voluntaris per recollir suports a la votació

El Pacte Nacional pel Referèndum aplega ja més de 5.000 persones que recolliran signatures durant el dia de Sant Jordi a favor de la celebració d'un referèndum. Les entitats del pacte van voler escenificar unitat ahir i van fer una crida perquè avui no sigui només el dia de la rosa i del llibre, sinó també «el dia de la reivindicació democràtica del referèndum, de l'expressió de l'anhel col·lectiu d'un poble que vol decidir el seu futur», va apuntar el coordinador del Pacte Nacional, Joan Ignasi Elena, en un acte celebrat a La Rambla amb representants d'UGT, CCOO, Unió de Pagesos, l'Associació Catalana de Municipis, Òmnium Cultural, l'ANC, l'AMI, Casa Nostra Casa Vostra i USTEC, entre d'altres.



Les entitats adherides al Pacte Nacional pel Referèndum van donar el tret de sortida ahir dissabte a la recollida de suports al referèndum del dia de Sant Jordi. Entitats independentistes, associacions de caire social i sindicats es van fer una foto de família a La Rambla, un dels escenaris principals de la venda de roses i llibres avui diumenge. El coordinador, Joan Ignasi Elena, va destacar que la diversitat de les entitats que integren el Pacte és «l'expressió clara que això no és cosa de quatre, sinó que és una reclamació de la immensa majoria dels ciutadans de Catalunya», que tenen «molt clar», va continuar, que «són una nació, que en tant que nació són sobirans i que com a sobirans tenen dret a decidir el seu futur».