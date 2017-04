Pujol «Júnior» declara per ocultar 30 milions en plena investigació

Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'expresident català, haurà d'acudir avui de nou a declarar a l'Audiència Nacional després dels últims informes de la UDEF que revelen que va ocultar 30 milions d'euros des del 2012, quan se'l va començar a investigar.



El jutge del cas Pujol, José de la Mata, va decidir tornar-lo a citar arran de les últimes troballes en la causa que investiga la fortuna de la família i que apunten que Jordi Pujol fill i la seva exdona Mercè Gironès des del 2012 segueixen «una estratègia insistent i continuada de despatrimonialització a Espanya» ocultant milions a l'estranger.



Aquesta serà la tercera vegada que declari davant l'Audiència Nacional, l'última al febrer del 2016, quan el jutge li va imposar la prohibició de sortir d'Espanya després de 3 hores i mitja de compareixença a petició pròpia per parlar dels seus diners acumulat a Andorra i que la família atribueix a una herència.



També li va retirar el passaport i li va imposar compareixences setmanals al jutjat en un acte en el qual De la Mata afirmava que el primogènit de Jordi Pujol i Soley «va faltar clarament a la veritat» sobre la seva fortuna.





Una altra vegada



La primera vegada que va declarar davant aquest tribunal va ser un any i mig abans, en aquell cas per explicar els 11 milions d'euros que va cobrar d'empresaris que contractaven amb la Generalitat per tasques d'intermediació.



El jutge també l'investiga per crear un entramat societari internacional per blanquejar diners i per la fortuna familiar a Andorra que ell va manejar i l'origen de la qual els Pujol (que l'atribueixen a una herència) no han pogut provar.



Ara, Jordi Pujol «Júnior» haurà de donar explicacions sobre l'ocultació del seu patrimoni a d'altres països, usant una estratègia que, diu la Policia, tenia com a finalitat «sostreure actius patrimonials» en previsió d'una possible condemna que suposi el pagament de multes o responsabilitats civils, que suposarien «de facto», recorda la Policia, «la liquidació dels seus actius».



Malgrat que en un primer informe la Policia elevava a 14 els milions que va mantenir ocults Jordi Pujol fill des que va començar la investigació contra ell, en un altre de posterior xifra en 29,9 milions els que va poder amagar amb aquesta estratègia de despatrimonialització.



D'aquesta quantitat, 9,4 milions d'euros procedien de «negocis jurídics ficticis» que en realitat no existien però que Pujol «Júnior» usava per moure els seus diners i mantenir-los fora de l'abast de la Justícia; uns altres 12,3 milions provenien «d'inversions no repatriades i pèrdues internacionals fictícies» i la resta, 8,1 milions, de plusvàlues no declarades.





«Mecanismes espuris»



La UDEF recorda en aquests informes d'altres «mecanismes espuris» de Pujol Ferrusola i la seva exdona per «sostreure capitals de l'acció de la justícia ocorreguts a més des que va començar el procediment judicial» que ja es van plasmar en d'altres moments de la investigació. Es tracta d'operatives relacionades amb un ciutadà mexicà, transaccions creuades amb el seu mercantil a Mèxic Ecrem i uns presumptes falsos préstecs a un ciutadà francès.