El RACC proposa poder conduir a partir dels 17 anys

El RACC va proposar ahir un sistema d'accés gradual al permís de conduir que permetria poder posar-se al volant als 17 anys, abans d'obtenir el carnet, únicament si es va acompanyat per un familiar o tutor, com ja passa en altres països europeus.

Així ho va plantejar el Reial Automòbil Club de Catalunya en una bateria de 20 mesures que va presentar ahir per reduir la sinistralitat viària, en la qual defensa establir un sistema de formació progressiva d'accés al permís de conduir, dividit en tres etapes.

Aquest sistema progressiu té com a objectiu permetre als conductors novells obtenir les habilitats de conducció necessàries en condicions de risc més baixes abans de passar a les tasques de conducció més difícil.

Abans d'obtenir el carnet, i a partir dels 17 anys, es permetria la conducció, després de superar un procés de verificació consistent en un examen de les aptituds psicofísiques, encara que seria sempre acompanyat per un familiar o tutor. El RACC planteja que en aquesta fase es podrien aplicar algunes restriccions, com per exemple limitar la conducció a zones urbanes. El conductor hauria de portar una placa «L» vermella en el seu vehicle i omplir un llibre de registre per verificar les hores que ha passat conduint.

Posteriorment, una vegada obtingut el carnet, als conductors joves se'ls imposarien limitacions com no poder conduir de nit, el límit zero en la taxa d'alcoholèmia o limitar el nombre d'ocupants de la mateixa edat, amb la finalitat de reduir les pràctiques de risc al volant. També s'imposarien restriccions sobre la potència del cotxe, l'ús del mòbil al volant i l'obligatorietat de portar una placa «L» de color verd. Als dos anys d'obtenir el carnet, es podrien aixecar aquestes restriccions i accedir al mateix nivell de permís que els adults, segons la proposta del RACC.

En el seu estudi, el RACC remarca que els joves tenen un 50% més de risc de patir un accident que la resta de la població al volant. Altres de les mesures que impulsa el club automobilista són realitzar campanyes de sensibilització massiva dirigides a vianants més grans de 75 anys, especialment en ciutats, per evitar atropellaments, i millorar la infraestructura.



«Resultats desiguals»

El subdirector general de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit (SCT), Rafael Olmos, va apuntar ahir que la proposta d'accedir al carnet de conduir de manera gradual amb l'acompanyament d'un adult, presentada aquest dijous pel RACC, va tenir resultats desiguals en els països en què s'ha implantat, «en alguns amb molt bona fortuna i en altres en què no tant». Per això Olmos creu que els legisladors estatals –l'autoritat que hauria de decidir aplicar aquest sistema és la Direcció General de Trànsit (DGT)– han d'estudiar aquesta proposta.