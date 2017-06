Un dels fabricants d'urnes acusa el Govern de «falta d'informació»

El cap de projectes de l'empresa Plastic Express, Andreu Marquès, va negar ahir que la seva empresa tingui problemes de solvència, després que la mesa de contractació del departament de Governació hagi declarat desert el procés d'homologació. Així ho va defensar en roda de premsa posterior al consell executiu la portaveu del Govern, Neus Munté. De fet, Marquès, que lidera un dels dos fabricants candidats al procés d'homologació, va assegurar que han fet darrerament una inversió de gairebé 2 milions d'euros i que no tenen cap deute amb entitats bancàries. Marquès va explicar que no van entregar «tota la documentació» que reclamava la Generalitat i que no ho van fer «per falta d'informació» durant el concurs, per exemple el sistema de pagament i el termini de fabricació. Plastic Express va negar que hagin rebut cap visita de la Guàrdia Civil ni de cap cos policial.

Marquès va explicar que durant el procés d'homologació van optar per no presentar tota la documentació que els reclamava la Generalitat. «Ens demanaven una sèrie de requisits, que complim, però són factors econòmics, hi entren noms de clients i facturacions de clients dels últims cinc anys», va afirmar el cap de projectes d'aquesta companyia barcelonina.



«Falta d'informació»

També van optar per no presentar aquests documents per «falta d'informació» per part del Govern respecte del sistema de pagament i quin seria el termini de fabricació. «Encara no se sap quan s'adjudicarà si s'adjudicarà la comanda, el termini de fabricació seria mínim de tres mesos, si la comanda la passessin a l'agost no estaríem capacitats», va afegir. «Cada dia que passa és un pas enrere, estem tocant el juliol, i la consulta, les eleccions o el referèndum són a l'1 d'octubre. I evidentment si passessin la comanda a mitjans o principis d'agost, seria materialment impossible la fabricació; i això és bastant important», va insistir Marquès. De fet, Plastic Express assegura que només es tornaria a presentar en un segon concurs per a la compra d'urnes si hi ha sobre la taula la informació que l'empresa «necessita» per part del Govern. En aquest context, Marquès va assegurar que pot «afirmar i justificar» que la seva empresa no és insolvent. En la roda de premsa d'aquest dimarts després del Consell Executiu, la portaveu Neus Munté va assegurar que les dues empreses no van superar els requisits tècnics per falta de solvència.