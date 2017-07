Puigdemont diu que l'Estat espanyol «amenaça» els alcaldes perquè els té por

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va constatar ahir que l'Estat «amenaça» els alcaldes justament perquè els té por. «Han passat de la befa a l'estat d'amenaça, que és la demostració més clara d'un altre estat, l'estat de la por. I més que en farem», ha advertit Puigdemont durant un acte al paranimf de la Universitat de Barcelona on més de 500 batlles han exhibit la unitat del món local independentista a favor de l'1-0. A parer del president, els alcaldes són la «garantia» del referèndum. Per boca de nou alcaldes i dels presidents de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), els batlles han garantit el seu compromís amb l'organització de l'1-0 malgrat les amenaces de l'Estat.

L'acte solemne celebrat aquest dissabte a la UB, tot just a tres mesos de l'1 d'octubre, ha servit per exhibir múscul i sobretot per mostrar el compromís de més de 500 alcaldes amb l'organització del referèndum. En aquest sentit, l'exalcalde de Cerdanyola Toni Morral (ICV) va ser l'encarregat de llegir un manifest on els batlles sobiranistes es comprometen a cedir locals per a l'1-O i a «col·laborar amb totes aquelles actuacions que des el Govern es requereixi». Constaten que «no es faran enrere per cap entrebanc polític, jurídic o de qualsevol índole que pugui articular l'Estat en contra de la celebració del referèndum».

Tot just després de certificar aquest compromís i d'agrair l'actitud dels batlles, el president de la Generalitat va asseverar que els alcaldes són precisament la «garantia» del referèndum, perquè són els que han garantit la democràcia i, alhora, que els seus municipis funcionin correctament. Puigdemont es va referir a les diferents declaracions que des de l'Estat, en boca del mateix Mariano Rajoy, s'estan dirigint contra ells, i ha constatat que l'administració central ja s'ha adonat que «això va de debò» i per això ha passat «de la befa a l'amenaça», de «riure-se'n» a trobar motius per estar «preocupat».

El president va remarcar que l'Estat creia que ho tenia «tot controlat», perquè té jutges, fiscals, advocats de l'Estat, molta diplomàcia, lobbies econòmics, grups de comunicació i «clavegueres». Però, va subratllar, no té el més important, que són els vots, els alcaldes i els ciutadans de Catalunya. «Per això us tenen i ens tenen por, tenen por del que podem dir i del que podem decidir», va reblar.

Aquest temor, segons Puigdemont, respon també al fet que el sobiranisme és un moviment que va de baix cap a dalt, i això és, va dir, el que esdevé realment «transformador i disruptiu» en la democràcia espanyola, que com a resposta a la por fa tot el possible per evitar que els catalans s'expressin, demostrant que té «al·lèrgia i intolerància a les urnes». «La tria que proposem és senzilla: Entre els arnats de la democràcia o les urnes, que són els que reforcen la democràcia i la fan guanyadora. Arnes o urnes», va concloure.