Els alumnes de quart d'ESO superen per primera vegada els 70 punts en matemàtiques

Els alumnes catalans han superat per primera vegada els 70 punts de mitjana en les proves d'avaluació de competències bàsiques de quart d'ESO, concretament amb 70,2. Les puntuacions mitjanes en anglès també milloren i dels 71 punts del 2016, quan per primer cop es va superar aquesta barrera dels 70 que indica l'assoliment de les competències, s'ha passat als 74,1. A sisè de primària, els resultats en la prova d'anglès encara han estat més positius, amb 79,9 de mitjana, sis punts més que l'any passat (73,7).

En contrapartida, els resultats de la prova cientificotecnològica de quart d'ESO han baixat de 67,2 a 65,9 i el Departament d'Ensenyament ha reiterat la voluntat per impulsar l'interès en aquest àmbit, amb accions com el Pla STEMcat, que s'ha de desplegar el curs que ve. Entre les novetats en les proves de l'any que ve, s'introduirà la comprensió oral en el català i el castellà. També s'eliminarà el dictat i l'ortografia s'avaluarà en la redacció.

"Per primera vegada les matemàtiques s'han apuntat al club dels 70", ha celebrat Mateo en la presentació dels resultats de les proves de les avaluacions de competències bàsiques de sisè de primària, que es van realitzar el maig, i de quart d'ESO, el febrer. Mateo ha afirmat que han estat "any rere any" introduint accions per millorar les competències en aquesta matèria com una hora més de matemàtiques o el curs intensiu en geometria dels professors. "Ara cal consolidar-ho, que de vegades és més difícil que arribar-hi", ha avisat. A sisè de primària, les puntuacions en matemàtiques s'han situat en 77,6 (77,9 el 2016).

La millora en els resultats d'anglès reflecteix, per a Mateo, l'interès creixent dels centres i les famílies per aquesta llengua, així com "l'esforç per modificar les metodologies i fer-les més comunicatives". "A poc a poc ens apropem a l'objectiu com a país que els alumnes, quan acabin l'ESO, se situïn en el nivell B1 ", ha afirmat.

Les altres assignatures han registrat oscil·lacions molt lleugeres. A sisè de primària, les puntuacions mitjanes en llengua catalana han augmentat a 75,8 (74,5 el 2015), mentre que en castellà han baixat i se situen en 73,4 (74,1 el 2016). A quart d'ESO, en canvi, els resultats baixen a 74,6 (76,9 el 2016) i pugen en castellà, amb unes puntuacions de 77,2 (76,5 l'any passat).

Altres novetats per a les proves del curs que ve és la introducció de l'avaluació del medi natural a sisè de primària.