Una xarxa comprava fàrmacs de reproducció 'in vitro' amb receptes falses de jubilats

La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa que falsificava receptes de jubilats per obtenir fàrmacs dels que s'utilitzen en tractaments de fecundació 'in vitro' i revendre'ls després a meitat de preu, segons ha explicat en una nota el cos de seguretat estatal. En total s'ha detingut cinc persones, dues a Barcelona, dues a Sevilla i una a Palma de Mallorca. Els detinguts de Barcelona són la responsable d'una farmàcia i el treballador d'un Centre d'Assistència Primària (CAP).

En aquest centre sanitari és on la Guàrdia Civil considera que es robaven els documents i el material necessari per falsificar les receptes. A la farmàcia és on es compraven els fàrmacs. Els dos detinguts de Sevilla eren els presumptes distribuïdors i el detingut a Palma era el responsables d'una clínica de reproducció assistida.

Segons la Guàrdia Civil, els medicaments que s'obtenien de forma il·lícita eren oferts a meitat del preu real i es distribuïen arreu d'Espanya. Els cinc individus estan acusats de delictes de robatori amb força, falsificació de documents, revelació de secrets, estafa, contra la salut pública i pertinença a organització criminal.

En el marc de l'operació, els agents han intervingut 450 receptes falsificades que ja havien estat utilitzades, amb les quals s'han dispensat 775 envasos. A banda se n'han decomissat 200 més, també falsificades i sense utilitzar. La Guàrdia Civil calcula que l'estafa a la Seguretat Social ascendeix a uns 230.000 euros.

La investigació va començar l'abril passat quan des del Departament de Salut de la Generalitat es va denunciar a la Guàrdia Civil que una farmàcia de l'àmbit metropolità dispensava gran quantitat de medicaments d'aquest tipus a través de receptes de jubilats, és a dir, plenament subvencionats.

Els agents de la Guàrdia Civil van detectar amb posterioritat que els medicaments s'enviaven a una localitat de la perifèria de Sevilla, des d'on es venien a qualsevol punt d'Espanya. Molts dels fàrmacs, però, es remetien a una clínica de reproducció assistida de Palma de Mallorca.

El cos de seguretat també indica que el responsables de la clínica comprava els medicaments a un preu molt inferior al real i, a banda, facilitava el contacte directe entre els clients i el proveïdor ubicat a Sevilla.