El Tribunal Constitucional no debat cap qüestió sobre Catalunya al ple d'aquest dimecres

El Tribunal Constitucional (TC) no ha debatut cap qüestió sobre Catalunya durant el ple ordinari d'aquest dimecres. La sessió ha acabat poc abans de les tres i no es reprendrà fins dijous a les 10h. Fonts de l'alt tribunal han confirmat que no ha arribat encara l'incident d'execució de sentència que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha signat aquest dimecres contra la decisió de la Mesa del Parlament d'admetre a tràmit la Llei del referèndum. Per via telemàtica, l'escrit es pot presentar les 24 hores. El ple tampoc s'ha pronunciat encara sobre l'escrit de recusació contra els 12 magistrats del tribunal que ha presentat l'advocat de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La sessió es reprendrà dijous al matí i el president del ple haurà de valorar si admeten a tràmit l'incident d'execució per declarar nuls els acords de la Mesa. En el mateix incident, el govern espanyol demana al TC que dedueixi testimoni i insti la Fiscalia a actual penalment contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa que han votat a favor d'incloure la Llei del referèndum en l'ordre del dia.