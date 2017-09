Àngels Martínez (CSQP) diu que no ha de demanar perdó per haver retirat les banderes espanyoles del ple

La diputada de CSQP i militant de Podem Àngels Martínez ha assegurat que no ha de demanar perdó per haver retirat les banderes espanyoles que havien deixat els diputats del PPC als seus escons en el moment de la votació de la llei del referèndum. Martínez s'ha expressat així en declaracions a RAC1 després que el líder de Podem, Pablo Iglesias, hagi dit a la Cadena Ser que la diputada havia de demanar perdó per aquest gest. "La meva bandera espanyola és la republicana. És per la que van morir molts familiars meus, és la bandera que tota la vida he defensat i la bandera espanyola republicana no l'hagués tret mai d'enlloc, al contrari, el que vull és que torni", ha declarat Martínez. En declaracions posteriors Parlament, ha dit que, si algú ha de demanar perdó, és "la gent que abandona un plenari quan es discuteix políticament". D'altra banda, ha dit que el portaveu del grup de CSQP, Joan Coscubiela, "no està autoritzat" a parlar en nom seu i l'ha situat com "un dels problemes" de la coalició, motiu pel qual ha instat a replantejar la "posició de poder" que té.

La diputada ha insistit en aquesta idea des del Parlament: "No em sembla que sigui la bandera que ens pugui unir i representar a tots. No reconeix l'Espanya plurinacional i va ser imposada per la força de les armes", al temps que ha dit que familiars seus van morir per això.

Martínez ha assegurat que l'"espectacle" és que els diputats de PSC, PPC i Cs "s'aixequessin per no discutir políticament, que busquessin 30.000 argúcies per no discutir políticament, que fessin l'impossible perquè no votessin els diputats" i ha dit que per això sí que demana disculpes.

La diputada ha asseverat que anirà a votar l'1-O però que encara no sap que votarà: "Pensava votar que 'no' però si m'ho posen tan difícil m'estic plantejant canviar el meu vot".