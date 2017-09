El PSC recomana als seus alcaldes que atenguin les indicacions legals del secretari després de la carta del Govern

El PSC ha recomanat als seus alcaldes que atenguin les indicacions legals que facin el secretari i l'interventor municipal davant la carta de Govern que han rebut tots els batlles sobre els locals de votació pel referèndum de l'1-O, segons han indicat fonts socialistes. La missiva, signada pel president, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras; informa que es comptarà amb els locals que habitualment es fan servir com a centres de votació per tal de celebrar el referèndum i dona 48 hores per confirmar-ho o notificar variacions. Des del PSC han dit als seus alcaldes que "no es precipitin" en la resposta. Aquest posicionament segueix la línia indicada en l'argumentari que el PSC ja va enviar als seus càrrecs locals fa uns mesos on s'indicava que abans de prendre cap decisió demanessin un informe escrit i signat pel secretari de l'ajuntament.