Coscubiela: «Plegaré quan acabi la legislatura»

El portaveu parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha mostrat la seva "indignació profunda" pels fets del Parlament i ha anunciat que deixarà la política institucional. "Plegaré quan acabi la legislatura", ha anunciat Coscubiela aquest divendres en declaracions a Rac1. El portaveu de CSQP ha denunciat que "la majoria de govern va tirar per la borda el major capital polític que tenim els sobiranistes, l´autoritat moral de la democràcia". També ha afirmat que li "preocupa molt poc" els aplaudiments del PP, PSC i Ciutadans en relació a l'ovació que va rebre de l'oposició en bloc durant la seva intervenció.

"Va ser un moment emocionant però sobretot d´indignació profunda per veure que ens estem carregant tota la feina feta. S´estava cometent un error que ens costarà molt car", ha afirmat Coscubiela, que ha reiterat que "quan algú té el meu bagatge li preocupen molt poc els aplaudiments vinguin de qui vingui".

Coscubiela ha defensat la relació que manté amb el líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, "malgrat les discrepàncies polítiques". "Tinc el respecte més absolut al plantejament d´Albano Dante Fachin. Si s´escolten bé les meves paraules veuran que no té res a veure el que jo dic amb el posicionament del PSC, Ciutadans i el PP", ha assenyalat.

El portaveu parlamentari de Catalunya Sí que es Pot ha dit que discrepa "profundament" que la seva intervenció es pogués confondre amb la dels altres grups. "Quan algú té el profund convenciment de lluitar contra el PP com ningú i de defensar la democràcia com ningú, jo em sento amb l´autoritat moral per dir que amb aquest bagatge puc denunciar quan al Parlament es vulneren els drets i les llibertats de la gent", ha defensat. Coscubiela, que ha afirmat tenir "la data de caducitat marcada al front", ha assegurat que havien acordat "una posició conjunta i única" i ha afegit que ell només va fer de portaveu i que president del grup parlamentari "ens representava a tots".