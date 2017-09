Desarticulen a Sant Carles una banda que venia heroïna i cocaïna

Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Sant Carles de la Ràpita van detenir tres persones en desarticular una organització criminal dedicada a la distribució i venda d'heroïna i cocaïna al detall. A més dels tres detinguts de nacionalitat espanyola, per pertinença a organització criminal i tràfic de drogues, la policia va prendre declaració en qualitat d'investigat a un home de nacionalitat polonesa amb relació a aquest assumpte.

Les investigacions van començar a l'agost, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement que una persona distribuïa cocaïna i heroïna a petita escala a terceres persones i aquestes, al seu torn, la venien al detall en un habitatge de la localitat de Sant Carles de la Ràpita. En l'operatiu establert de forma conjunta per la Policia Local i la Guàrdia Civil, es va descobrir la identitat del principal sospitós, així com l'existència d'altres col·laboradors que visitaven el domicili amb la intenció de proveir-se de drogues per , posteriorment, vendre-la al detall a la via pública o altres domicilis.

El principal responsable de l'organització adquiria petites quantitats d'heroïna i cocaïna pura, que ocultava de manera aleatòria en diferents amagatalls, que prèviament havia preparat en un descampat i on els agents van intervenir en els mateixos 92 grams d'heroïna i 14 de cocaïna, pendents d'elaborar i distribuir. La confiscació d'aquestes substàncies va resultar suficient per incriminar els responsables d'aquest tràfic il·lícit, que va culminar amb la detenció dels integrants de l'organització, als quals es va intervenir entre les seves pertinences, 7 dosis d'heroïna i 3 de cocaïna. Els detinguts i la droga van ser posats a disposició del Jutjat.