La Fiscalia envia la Guàrdia Civil per controlar una impremta de Constantí

Des de dimecres a primera hora de la tarda, diversos agents de la Guàrdia Civil es van desplaçar a la seu de la impremta de l'empresa Indugraf Offset, ubicada al polígon industrial de Constantí (Tarragona), per escorcollar personal i els cotxes dels treballadors de la impremta quan sortien de les instal·lacions. Fonts del Govern espanyol asseguraven ahir que la Fiscalia hauria enviat els agents policials a la zona sota la sospita que l'empresa estigui imprimint actes d'escrutini per a la jornada del referèndum de l'1 d'octubre, tema que des de fa tres dies ocupa les portades de la majoria de diaris del país.

Ahir el matí, els efectius de la policia estatal continuaven escorcollant els vehicles dels empleats que deixaven l'edifici, així com el cotxe de la neteja. Com a reacció d'aquest control incisiu, fonts de l'empresa asseguraven que la impremta treballava amb total normalitat malgrat la presència policial als afores. Per entrar a escorcollar les oficines, és necessari una ordre judicial que ho permeti i que es creia que la Guàrdia Civil l'estava esperant per poder passar a l'acció. Ahir es va saber que l'advocat de l'empresa es trobava a dins l'edifici sense que se sabessin les intencions dels responsables de la impremta. Militants i regidors de la CUP de diversos consistoris del Camp de Tarragona van dirigir-se al polígon industrial per repartir paperetes de vot del referèndum del pròxim octubre a les forces de seguretat que fan la rutinària vigilància.

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va assegurar ahir dijous que s'havien impartit instruccions perquè les fiscalies catalanes, que són la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, amb l'auxili de la policia judicial, investiguin tota possible actuació relacionada amb l'organització del referèndum, essent considerada delicte de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Maza va afegir que també es cursaran «les ordres oportunes» perquè «la policia judicial intervingui efectes o instruments per preparar o celebrar el referèndum».