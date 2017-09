La Guàrdia Civil surt de la impremta de Constantí després de més de dos hores d'escorcoll

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil ha sortit de la impremta de Constantí (Tarragonès) després de més de dos hores d'escorcoll, autoritzat per la Fiscalia de Tarragona. Els vuit agents que integraven la comitiva han sortit amb un caixa, motxilles i algun maletí de l'empresa. Durant l'escorcoll han estat acompanyats en tot moment pel gerent i l'advocat de la impremta. L'entrada s'ha produït pocs minuts abans de les tres de la tarda després de gairebé 48 hores que agents de la Guàrdia Civil custodiessin aquesta empresa i aturessin els treballadors de la impremta per escorcollar-los els maleters dels vehicles. L'actuació policial s'hauria produït pels indicis que l'empresa hauria pogut imprimir documentació relacionada amb el referèndum, en concret actes d'escrutini per l'1-O.