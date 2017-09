Concentració a favor de la consulta davant de l'Ajuntament de Girona

Desenes de persones es van concentrar al vespre davant l'Ajuntament de Girona per reclamar poder votar al referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya convocat pel Govern per a l'1 d'octubre. Responien així a la crida de Girona Vota, que va animar la ciutadania a manifestar-se davant del consistori de la ciutat després que el Constitucional hagi suspès cautelarment la llei amb la qual el Parlament legalitzava la convocatòria. També hi va haver concentracions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Cervera.