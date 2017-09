L'Estat no descarta recórrer a l'article 155 i adverteix els voluntaris de les conseqüències de cooperar amb l'1-O

El Govern espanyol va suggerir ahir que, si calgués, no descarten recórrer a l'article 155 de la Constitució. El Govern també va decidir recórrer al TC la llei de Transitorietat aprovada al Parlament i va advertir que han d'atenir-se a les conseqüències tots aquells que col·laborin amb l'organització d'un referèndum il·legal, entre ells els ajuntaments o els voluntaris.

Per segon dia consecutiu, Rajoy va presidir una reunió del Consell de Ministres, i si en la del dia anterior, de caràcter extraordinari, es va acordar la presentació de quatre recursos davant el TC , ahir es va donar via lliure a dos recursos més. En concret, previ informe favorable del Consell d'Estat, el Gabinet va facultar Rajoy perquè, quan es publiqui al DOGC la llei de transitorietat doni instruccions per recórrer-la.

En la roda de premsa posterior, el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va considerar que aquesta llei implica la ruptura «total i absoluta» amb l'ordre constitucional i pretén obrir un període constituent a Catalunya.

El segon recurs al TC aprovat ahir va contra determinats preceptes de la llei del codi tributari de Catalunya i que pretén impulsar una Hisenda pròpia. Méndez de Vigo va destacar que amb tot això el Govern espanyol demostra que està preparat per seguir actuant de forma immediata davant les decisions dels independentistes i que la millor prova és que en 24 hores s'ha anul·lat la llei del referèndum. I està disposat a seguir actuant de la mateixa manera i sense descartar res, fins i tot, si calgués, recórrer a l'article 155 de la Constitució i que suposaria la suspensió de l'autonomia. Ho va suggerir el mateix portaveu quan, en ser preguntat si les paraules en les quals Rajoy va dir que no renunciava a res, incloïa l'aplicació del 155. va respondre: «Sense renunciar a res és sense renunciar a res». Però va voler deixar clar que les mesures seran proporcionades i s'adoptaran en diàleg permanent amb els líders del PSOE i de Cs.

Per la seva part, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va anunciar que el seu departament ha remès a la intervenció de la Generalitat un advertiment perquè expliqui el web de promoció del referèndum il·legal i el vídeo que anima a votar l'1-O, i que justifiqui com ha sufragat aquestes accions. Montoro va subratllar que el Govern central «està en condicions de garantir que no s'utilitzarà un sol euro de diners públics» de la Generalitat en el referèndum i que el Govern català «haurà de justificar d'on vénen els recursos».