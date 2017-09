Puigdemont: «No escatimarem esforços per arribar fins al final»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar que tot i que «alguns arriscaran molt» per posar les urnes l'1-O «no escatimarem esforços» per arribar fins al final i aconseguir que els catalans decideixin el seu futur a les urnes. En un acte a favor del «sí» al referèndum que es va celebrar a Sant Joan Despí, Puigdemont va reclamar a la ciutadania que «no es deixi enganyar» i que no cregui que els garants de la democràcia seran els que, com Mariano Rajoy, «se l'han carregat aquests anys».

«No us deixeu entabanar per aquells que no mouran mai un dit perquè podeu votar, per aquells que no creuen que tingueu la capacitat de decidir el vostre futur», va afegir. El cap de l'Executiu català va recordar que votar «és un exercici de dignitat democràtica» i que a Catalunya hi ha partits que neguen aquest dret i estan intentant impedir el seu exercici.