La Fiscalia ordena investigar els alcaldes que col·laborin amb el referèndum

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha enviat una instrucció als fiscals de Catalunya perquè citin com a investigats (imputats) els alcaldes que han signat un decret per cedir locals per celebrar l'1-O i, en cas de no comparèixer, reclamin als Mossos que els detinguin.

Maza, en un ofici dirigit als fiscals en cap provincials, demana que, a la vista del nombre de municipis afectats, es doni preferència en l'obertura de diligències d'investigació a aquells que tinguin més població.

La instrucció adjunta la relació dels 712 ajuntaments que, segons la pàgina web de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), han signat decrets per posar a disposició del govern de la Generalitat els locals necessaris per portar a terme el referèndum convocat per al pròxim 1 d'octubre.

A més, l'ofici recorda que, en una carta signada pel president català, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Jnqueras, s'ha contactat amb tots els ajuntaments de Catalunya "exigint que posin locals a disposició del referèndum il·legal" i insisteix que qualsevol conducta de les "autoritats" que faciliti l'1-O pot constituir delicte.

Per aquest motiu, el fiscal general ordena que s'obrin diligències a cadascun dels Ajuntaments que figuren en el llistat i que l'alcalde respectiu sigui citat a través de la policia judicial per declarar com a investigat, assistit de lletrat, "en relació amb els presumptes actes de cooperació en l'organització del referèndum il·legal".

En el cas que l'alcalde citat no comparegui a declarar, la instrucció indica que caldrà acordar la seva detenció i oficiar "els Mossos d'Esquadra com a policia judicial" perquè la portin a terme "en el termini més breu possible".

L'ofici estableix que, a la vista del nombre de municipis afectats, es donarà preferència en la tramitació a les diligències que afectin els ajuntaments amb més volum de població.

La nota cita la direcció de la pàgina web de l'Associació de Municipis per la Independència que inclou 712 ajuntaments catalans que, segons el ministeri públic, han signat un decret per posar a disposició del Govern locals per celebrar el referèndum.

El llistat penjat en l'esmentada pàgina web inclou municipis de les quatre demarcacions, com Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca, Vilanova, Sitges, Tortosa, Reus, Cambrils, Amposta, Girona, Figueres, Olot, Balaguer, Les Borges Blanques, La Pobla de Segur, Solsona o Tàrrega.