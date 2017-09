Els Mossos ja van retirar urnes el 2014 a les votacions del multireferèndum

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va dictar divendres passat un ofici en què ordenava a tots els cossos policials que intervinguessin «els efectes del delicte», amb relació a urnes, paperetes o altres materials per a l'1-O. Ahir va ser la fiscalia de Catalunya qui, en una reunió amb els caps dels Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional a Catalunya, va ordenar «requisar» qualsevol material per al referèndum. La utilització dels Mossos per requisar urnes és, de fet, una acció amb precedents, tot i que llavors en un context diferent.

Al maig del 2014, diferents agents dels Mossos, sota les ordres del Ministeri d'Interior, van retirar les urnes del multireferèndum, la convocatòria organitzada per diferents entitats catalanes que preguntava a la ciutadania sobre diferents qüestions d'interès públic com el pagament del deute o els transgènics, coincidint amb les eleccions europees. Una consulta que es va celebrar arreu de Catalunya tot i la prohibició de la Junta Electoral Central -l'òrgan superior de l'Administració Electoral a Espanya-, i del Suprem.

Les votacions van començar amb normalitat, al matí els Mossos van notificar als organitzadors que podien sancionar-los per desobediència. A mig matí van fer les primeres actuacions amb identificacions als que presidien les taules. A Girona, els Mossos van retirar gairebé totes les urnes. Seguien ordres del Ministeri de l'Interior, qui va demanar a la Junta Electoral Central que donés les instruccions pertinents a les juntes provincials i locals per tal de solucionar aquella «anomalia».

A l'Escala, Figueres, Viladamat, Celrà, Salt, Sant Gregori, Banyoles, Santa Coloma de Farners i Girona, els Mossos van fer retirar les urnes i en altres indrets com a Lloret no van ni permetre instal·lar el punt de votació. A Castelló d'Empúries, els Mossos van detenir una noia, després que ella intentés tornar a muntar la taula que els agents havien fet treure una estona abans. I a Olot, la Policia Local va requisar l'urna sense que l'organització pogués comptabilitzar els resultats de qui havia votat.

Ara, la fiscalia vol evitar que s'arribi a celebrar el referèndum de l'1-O o, arribat el cas, que no es dugui a terme retirant les urnes, cosa que no van impedir el 9-N.