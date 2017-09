Quatre associacions de jutges avisen els funcionaris catalans

Les quatre associacions professionals de jutges i magistrats, que representen la totalitat de la carrera, van signar un document en el qual adverteixen als funcionaris catalans la seva obligació de complir la Constitució en relació amb la convocatòria de l'1 d'octubre.

La nota qualifica de «totalitària» la conducta de les autoritats catalanes independentistes i assenyala que, pel seu menyspreu a la Constitució, no han de ser obeïdes. El comunicat ve signat per les associacions judicials: Associació Professional de la Magistratura, Associació Francisco de Vitòria, Jutges i Jutgesses per a la Democràcia i Fòrum Judicial Independent. «Els ciutadans i ciutadanes no estan obligats a complir» les lleis anul·lades o suspeses cautelarment pel Constitucional, «ni les normes dictades en el seu desenvolupament», asseguren.

«De la seva banda, els funcionaris públics tenen l'obligació d'actuar conforme a la Constitució i a la legalitat constitucional, complint les resolucions judicials i prestant la col·laboració requerida per a la seva execució», recorden en aquest document.