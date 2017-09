Rufián al Congrés amb una «Samsung republicana»

El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va treure una impressora ahir al Congrés i va dir: «És una humil Samsung republicana. No és gaire perillosa, com una Ricoh o una Epson, o una HP, no imprimeix bitllets de 500. Li demano que deixin de fer el ridícul, deixin de perseguir impressores i impressors i facin campanya pel no», va dir Rufián. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, va replicar al republicà: «Pot fer el que vulgui, perquè aquest és un parlament democràtic i li permet fins i tot el seus teatrets setmanals».