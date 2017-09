Turull: l'Estat no podrà parar el «tsunami democràtic»

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, va advertir des de Madrid –on va participar a l'acte institucional de la Diada als jardins de la delegació del Govern- que l'executiu espanyol no podrà aturar el «tsunami democràtic» amb «actituds predemocràtiques». «Crec que quan la gent vegi el que està passant molta gent que potser no tenia intenció d'anar a votar l'1-O segurament ho farà per una qüestió de dignitat dels valors democràtics», va dir. En aquest sentit va apuntar que el referèndum anirà superant «tots els obstacles» del Govern espanyol. «Molts d'aquests obstacles ja ens imaginàvem, i anirem trobant la solució a tots», va assegurar.

Sobre el tema dels alcaldes, el conseller va afirmar que el seu Govern «respectarà la decisió de tots els alcaldes» i va apuntar que previsiblement «hi haurà un posicionament molt conjunt dels alcaldes». «Nosaltres estem al seu costat, anem tots a una, i la decisió que tinguin la respectarem, tot i que per les reaccions que estem veient tenen la mateixa que el Govern: fer tot allò que s'hagi de fer per garantir que l'1-O la gent pugui votar», va reblar Turull.