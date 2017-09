Confirmen la presó per al gihadista que va llogar la furgoneta de la Rambla

La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional va confirmar la presó preventiva per a Driss Oukabir, el presumpte gihadista que va llogar la furgoneta amb la qual es va perpetrar l'atropellament massiu de la Rambla de Barcelona que va deixar un balanç de 16 víctimes mortals i un centenar de ferits.

En un acte, els magistrats van avalar la decisió del jutge instructor Fernando Andreu, que va desestimar el recurs d'excarceració d'Oukabir i van assenyalar que poden existir «importants dades de la participació de l'investigat en els fets», en concret en relació amb el lloguer de la furgoneta, segons un comunicat remès per l'Audiència Nacional.

Les esmentades dades permetrien concloure «de manera racional i ponderada» que Oukabir coneixia el grau de radicalització del seu germà Moussa, un dels abatuts a Cambrils. Que Oukabir tingués l'esmentada informació, va assenyalar la Sala, «permet mantenir una hipòtesi indiciària per mantenir la mesura de presó» i va afegir també que el contingut de la seva declaració «no deixa lloc a dubtes» quant a la conclusió a la qual va arribar el jutge Andreu sobre la seva participació en els atemptats.

A més, existeix una «dada incontestable» que prova la radicalització del germà del detingut, la seva participació en els atemptats de la localitat tarragonina de Cambrils, on va ser abatut, establia l'acte.

Oukabir va al·legar en el seu recurs que desconeixia les dades objectives que van determinar el secret de les investigacions, si bé la Sala va rebutjar aquest argument en sostenir que totes les resolucions judicials li han estat notificades a la seva defensa.

Segons els magistrats, el detingut ha tingut accés a la seva pròpia declaració, de la que el jutge va extreure «dos importants conclusions»: la seva participació en els atemptats i el rebuig a la seva versió exculpatòria.

En un primer moment, Oukabir va declarar davant els Mossos que el seu germà petit li va robar la seva documentació per poder llogar la furgoneta, però després va canviar aquesta versió. Després, durant el seu interrogatori davant del jutge, Oukabir va reconèixer que va llogar la furgoneta que va ser utilitzada per un dels terroristes per a l'atropellament a la Rambla, però que ho va fer pensant que s'utilitzaria per fer una mudança i es va desvincular de la cèl·lula gihadista. Driss Oukabir està sent investigat pels delictes d'integració en organització terrorista i altres delictes d'assassinat terrorista.