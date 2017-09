14 detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil contra l'1-O

La Guàrdia Civil ha detingut ja a catorze persones, entre elles diversos alts càrrecs del Govern, mentre s'estan practicant 22 registres en conselleries, institucions de la Generalitat i naus per a demanar indicis relacionats amb el referèndum de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional.



Fonts de la investigació han indicat a Efe que la xifra de detencions per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona podria ascendir a 17.



Entre els últims arrestats es troben Jordi Graells, director del departament d'Atenció Ciutadana del Govern català i responsable del vot electrònic de l'1-O que el passat 26 de juliol va declarar com a testimoni davant la Guàrdia Civil; el president del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Jordi Puigneró; i un treballador de Fundacio.cat.



Aquestes tres detencions se sumen a les del número dos de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Josep Lluís Salvadó; Josuè Sallent Rivas i David Franco Martos, ambdós del CTTI, i Xavier Puig Farré, de l'Oficina Afers Socials.



També ha estat arrestat per la Guàrdia Civil per ordre del jutge Pau Furriol, propietari d'una nau industrial a Bigues i Riells i membre d'ERC, on els agents han confiscat paperetes impreses per votar.



A falta de la seva recompte definitiu, les fonts consultades xifren en milions les paperetes de votació intervingudes en aquesta nau del municipi barceloní a la qual també està vinculada Mercedes Martínez, una altra de les arrestades.



Dos detinguts són David Palancad Serrano, de l'Oficina d'Afers Exteriors; i Juan Manuel Gómez, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.



A més d'aquestes detencions s'han practicat vint-i registres en diferents dependències, entre elles el despatx de Salvadó, número dos d'Economia, situat a la seu central del Departament, a la Rambla de Catalunya de Barcelona.



També s'està registrant l'edifici del Departament d'Economia que alberga les oficines de la secretaria d'Hisenda, situat a la Gran Via, així com la seu de l'Agència Tributària de la Generalitat.



Amb un ampli dispositiu, la Guàrdia Civil ha entrat així mateix aquest matí a la seu de la conselleria d'Afers Exteriors, situada en una part de la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat, residència oficial del president català.



També s'està registrant la seu del Departament de Treball i d'Afers Socials, el Consorci de l'Administració Oberta, que s'encarrega de facilitar eines tecnològiques per fer més àgil i transparent la relació de l'administració amb els ciutadans, i el Centre de Telecomunicacions i tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).







Estan atacant les institucions d'aquest país i per tant atacant els ciutadans. No ho permetrem. — Oriol Junqueras (@junqueras) September 20, 2017

Molta calma i serenor davant aquest estat policial i de setge. El nostre compromís segueix intacte i amb més raons cada hora que passa. — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 20 de septiembre de 2017

Estat de setge. Repressió sense matisos. Votar l'1-Oct2017 és avui una qüestió de dignitat, de dignitat democràtica. Les urnes hi seran. — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 20 de septiembre de 2017

Aquestes detencions traspassen ja totes les línies vermelles. Cridem a mobilitzar-nos en defensa dels drets i la sobirania de Catalunya — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 20 de setembre de 2017

Es un escàndol democràtic que s'escorcolli institucions i es detinguin càrrecs públics per motius polítics. Defensem institucions catalanes — Ada Colau (@AdaColau) 20 de setembre de 2017

També diversos membres de l'executiu català i veus d'altres partits polítics catalans, tots ells demanant calma i serenor a la seva militància.