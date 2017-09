Detinguts per l'1-O tornen a la caserna a l'espera que es resolgui l''habeas corpus'

Alguns dels detinguts aquest dimecres en el macrooperatiu de la Guàrdia Civil contra el referèndum de l'1 d'octubre han estat retornats a la caserna de l'institut armat després de passar pel jutjat. Tot i que havien demanat un 'habeas corpus', han estat conduïts de nou a la Comandància de la Travessera de Gràcia de Barcelona o a la de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) a l'espera que els jutges resolguin les seves peticions. Fins a quarts de cinc de la matinada hi ha constància de sis 'habeas corpus' invocats, tres al jutjat de Barcelona i tres més al de Martorell. Els tres de Martorell han estat desestimats en considerar que les detencions s'ajustaven a la legalitat. A banda, almenys quatre dels arrestats han quedat en llibertat provisional a l'espera de ser citats a declarar al jutjat.

El primer en invocar l''habeas corpus', que suposa passar directament davant del jutge instructor sense declarar davant de la policia, ha estat la defensa del secretari general de la Vicepresidència i de la conselleria d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové.A mitja tarda, Jové, que estava detingut a la Comandància de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, ha demanat l''habeas corpus'. Quan Jové ha arribat al jutjat de guàrdia de Barcelona, que teòricament era Instrucció 29, s'ha trobat que el jutge de guàrdia era el d'Instrucció 13 en substitució del del 29 per motius familiars.

Per això, el seu advocat ha demanat la recusació, per tal que Instrucció 13 no resolgui sobre la possible il·legalitat d'una detenció emparada en la seva pròpia investigació. Posteriorment altres defenses han demanat l''habeas corpus' i han recusat el jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer.Això ha retardat els tràmits, ja que el jutge d'Instrucció 29 ha estat substituït pel d'Instrucció 30, José Julián García de Eulate. Aquest jutge ha hagut d'escoltar les al·legacions de tots els lletrats. Els detinguts han tornat a la Comandància de la Guàrdia Civil de Travessera i a les 5 de la matinada encara no se sabia si el magistrat havia anul·lat les detencions o no.Alguns dels detinguts que han demanat l''habeas corpus' són el secretari general de la Vicepresidència i de la conselleria d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó; Pau Furriol i Mercedes Martínez, vinculats a les naus que emmagatzemarien material electoral; Xavier Puig, de l'Oficina d'Afers Exteriors; Josep Masoliver, responsable de sistemes de la fundació puntCAT.

D'altra banda banda, la Guàrdia Civil ha deixat en llibertat a almenys quatre dels arrestats, a l'espera de ser citats en els propers dies pel jutge instructor. Es tracta del secretari general de Treball, Josep Ginesta; David Franco, cap de desenvolupament d'àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; David Palanques, de l'oficina tècnica de projectes del Departament de Treball i Afers Socials, i Joan Ignasi Sànchez, assessor en matèria d'Opinió del Departament de Governació.També han estat arrestats Josué Sallent, director d'estratègia i innovació del CTTI; Joan Manel Gómez, del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT); Francesc Sutrias, director de Patrimoni de la Secretaria d'Hisenda; Natàlia Garriga, directora de serveis del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda;; i Rosa Maria Rodríguez Curto, directora general de servei de T-Systems.