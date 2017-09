La Fiscalia demana a Girona més documents sobre el seu suport al referèndum

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha rebut més notificacions de Fiscalia requerint-li informació sobre diversos aspectes vinculats al referèndum de l'1 d'octubre. El requeriment s'emmarca dins la investigació que la Fiscalia General ha engegat contra els més de 700 alcaldes que han recolzat de manera explícita el referèndum.

Madrenas va explicar ahir que les peticions fan referència tant a aspectes que ja poden haver passat els darrers dies com a coses que encara podrien passar. «La redacció del que ens demanen és molt confusa», va assenyalar. Tot i això, que va deixar clar que el que vol saber Fiscalia fa referència «a l'àrea d'Alcaldia, per saber què fa i deixar de fer», i va avançar que respondran totes aquelles sol·licitidus que els arribin, malgrat que seguiran defensant el referèndum.

L'alcaldessa va fer aquesta revelació just l'endemà d'anar a declarar a l'Audiència de Girona en qualitat d'investigada per haver signat un decret a favor del referèndum. Madrenas va explicar que tot el que va passar dimecres l'havia emocionat i enorgullit i que li dona força per «seguir fent el que toca fer».



«Miopia» més enllà de Catalunya

De la mateixa manera, l'alcaldessa de Girona va considerar que «hi ha molta miopia més enllà de Catalunya» i va tornar a defensar el caràcter transversal del procés. La màxima representant municipal va insistir que tot el que està passant a Catalunya neix del poble i que s'ha vist que quan «n'ataquen a un, tots ens sentim atacats». «Ens estan trepitjant tots els drets fonamentals. És més fàcil enumerar tots els drets que ens han trepitjat, que els que no», va assenyalar.