La Generalitat ja ha pagat als funcionaris la nòmina de setembre amb permís de l'Estat

Els treballadors públics de la Generalitat ja han cobrat la nòmina de setembre després que el Ministeri d'Hisenda n'autoritzés el pagament. Així ho van confirmar fonts del Departament d'Economia, que van precisar que el pagament es va ordenar ahir mateix amb càrrec a la seva tresoreria.

Hisenda hi va donar llum verd, prèvia comprovació del certificat de la Generalitat que la partida no estava vinculada a l'1-O. Aquesta és una de les mesures de l'ordre ministerial aprovada pel Consell de Ministres divendres passat, que intervé de facto les finances de la Generalitat. Els treballadors, doncs, han acabat rebent el sou uns dies abans de l'habitual perquè l'ordre s'ha prioritzat, amb l'objectiu d'evitar que el procediment del govern espanyol «perjudiqués els treballadors», segons van assegurar ahir les mateixes fonts.

Precisament, ahir els comptes de la Generalitat van quedar bloquejats després que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publiqués l'ordre del Ministeri d'Hisenda declarant la no disponibilitat de crèdit en els serveis que no es consideren bàsics. Així, el Govern de la Generalitat només pot fer efectius els pagaments compromesos prèviament i certificant per escrit que no es destinen a finançar el referèndum. Arran de la intervenció, és l'Estat qui a partir d'ara farà directament el pagament tant dels sous dels funcionaris com també de les factures dels proveïdors dels serveis públics fonamentals com l'educació, la sanitat i els serveis socials.

La interventora de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, va tornar a enviar dimecres al Ministeri d'Hisenda els informes setmanals de pagaments exigits per Montoro. La decisió, feta amb el consentiment de la conselleria d'Economia i Hisenda, segons van informar fonts de la mateixa, busca protegir la funcionària de l'actuació de la Fiscalia. La negativa del vicepresident Oriol Junqueras, d'enviar els informes setmanals va portar que divendres passat el Consell de Ministres aprovés una ordre que suposava la intervenció de les finances catalanes.

Ahir al matí, fonts del Ministeri d'Hisenda van informar que ja havien rebut de la Generalitat la informació necessària perquè els funcionaris catalans poguessin cobrar les seves nòmines. Finalment, ha estat la mateixa Generalitat qui ha efectuat el pagament.

Montoro va explicar aquest passat dimecres al Congrés dels Diputats que, davant la «falta de col·laboració» de la Generalitat, el Govern estava buscant la forma de conèixer quines quantitats corresponen a cada funcionari i on ha de fer-se l'ingrés i que, a més, aquesta situació es mantindria de manera indefinida, «mentre calgui» i durant els mesos que calguin per garantir l'estabilitat i el compliment de la legalitat vigent.