Ponsatí nega adoctrinament de nens a les escoles

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ha negat aquest dissabte que s'estigui adoctrinant nens a les escoles o que se'ls porti a manifestacions, tal i com publiquen alguns mitjans. "Aquestes notícies no són certes senyor ministre. Això és mentida", ha respost al ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, després que aquest hagi ordenat una inspecció sobre aquesta qüestió. Ponsatí també ha replicat al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que va enviar una carta als directors.

"L'amenaça del senyor Millo és senzillament una vergonya. Ell no és ningú per escriure als directors. Insulta la dignitat personal i professional dels directors, que són servidors públics, persones preparades i cultes, que pensen i actuen amb llibertat i saben quines són les seves responsabilitats", ha etzibat des de Rac 1. La consellera ha assegurat que seran els responsables de l'administració els qui obriran els locals de votació i no els responsables dels centres.