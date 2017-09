Contrarestar les cassolades amb «Mediterráneo» de Serrat

Una convocatòria difosa a través de les xarxes socials proposa utilitzar la cançó Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, per contrarestar les cassolades que tenen lloc cada nit des que el passat 20 de setembre la Guàrdia Civil va entrar en diferents dependències de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta proposta, sorgida entre persones que rebutgen la celebració del referèndum, s'ha produït després que Serrat es manifestés en una roda de premsa a Xile en contra de la manera com el Govern català ha convocat el referèndum de l'1-O, unes declaracions que van provocar nombroses reaccions a internet, tant a favor com en contra del cantant barceloní. El portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Juan Carlos Girauta, va assenyalar en el seu compte personal de la xarxa Twitter: «Estàs a Catalunya i et molesta la cassolada de les deu del nit. Sempre pots posar Mediterráneo, del gran JM Serrat».

L'alcaldessa socialista de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va respondre a la convocatòria i va assenyalar que «la lletra de Mediterráneo ressona per tots els racons de casa meva».

Igualment, l'exdiputat del mateix partit taronja Jordi Cañas es va sumar a la iniciativa i va dir que «no hi ha hagut cassolada al Born. El pont ha abaixat el patriotisme cassolil per la pujada a la Cerdanya, però Serrat ha sonat».

Finalment, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, va utilitzar també l'etiqueta #JoSocSerrat per compartir la cançó Mediterráneo. El PSC va utilitzar precisament aquesta popular cançó de Serrat per iniciar l'acte que va celebrar a Badalona per obrir el curs polític, al qual va assistir el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.