La nota que contradiu el conseller Forn

? Una nota interna de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra informava ahir als agents de la instrucció donada per la Fiscalia de Catalunya que serà un alt càrrec de la Secretaria d'Estat de Seguretat «l'encarregat de coordinar els dispositius» per impedir el referèndum de l'1-O. La nota va ser llegida i distribuïda en dependències dels Mossos i recull que la policia catalana «seguirà donant compliment a les seves ordres, però que no comparteix que una part de l'activitat del Cos sigui ordenada i tutelada per un òrgan que depèn del Ministeri de l'Interior». També s'informa els agents que els serveis jurídics del Departament d'Interior i de la direcció general de la Policia de la Generalitat estudien la instrucció de la Fiscalia, a banda que proposen com a alternativa que aquesta coordinació sigui exercida per òrgans ja existents, com la Junta de Seguretat de Catalunya. Malgrat no compartir la instrucció, la nota interna és taxativa en indicar que el Cos, «al llarg de la seva història, ha mostrat un respecte escrupolós a les ordres que li han arribat de jutges, tribunals i ministeri fiscal, posició que seguirem mantenint». La nota contrasta amb la declaració institucional del conseller d'Interior, Joaquim Forn, que ahir assegurava que Mossos havien expressat, a través del major Josep Lluís Trapero, «la voluntat del Cos de no acceptar la coordinació del representant de l'Estat espanyol».