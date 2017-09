L'autòpsia confirma que la noia trobada al pantà de Susqueda va rebre un tret al cap

L'autòpsia confirma que la noia trobada dimarts al pantà de Susqueda (Selva) va rebre un tret al cap. Els forenses continuaran fent proves al cos del noi per determinar l'origen de les ferides que tenia al tòrax. L'autòpsia practicada aquest dijous als dos cossos no ha permès esvair moltes de les incògnites sobre la mort de la parella, que va aparèixer en una zona de difícil accés a la part dreta del pantà. El fet d'estar durant dies submergits a l'aigua ha deteriorat els cossos i està dificultant establir com van morir. El que si que ha quedat acreditat pels forenses, és que tots dos van morir assassinats. Inicialment, durant la primera inspecció dels cadàvers al pantà mateix, els forenses sospitaven que la noia podia haver rebut un cop al cap amb un objecte contundent i ell diverses ganivetades al tòrax. Dimecres, però, van aturar l'autòpsia davant la sospita que es podia tractar d'una arma de foc i van fer radiografies als dos cossos. No ha aparegut cap projectil.

L'autòpsia ha conclòs que la parella va morir assassinada i que la noia va rebre un tret al cap. Tot i això, els forenses encara no han pogut determinar l'origen de les ferides que el noi tenia al tòrax i continuaran fent proves divendres per intentar concretar quin tipus d'arma van fer servir contra ell, blanca, de foc o objecte contundent. Sospiten, però, que podria ser també per arma de foc perquè hi ha un testimoni que, segons va declarar als Mossos d'Esquadra, va sentir diversos trets.

Dimecres, els forenses van ajornar l'autòpsia quan van sospitar que algunes de les ferides dels dos cossos es podien haver fet amb una arma de foc. Llavors, els van traslladar a l'hospital per fer-los radiografies i comprovar si hi havia algun projectil instal·lat dins els cossos. No n'han trobat cap però sí que han pogut establir que la ferida de la noia és de bala i té orifici d'entrada i sortida.

Els investigadors rastrejaran la zona per intentar localitzar l'escena del crim o trobar més proves i l'arma o armes implicades.

De moment, tampoc han pogut confirmar que es tracti de la parella del Maresme de 21 i 23 anys desapareguda el 24 d'agost, quan va anar fins al pantà en furgoneta per fer una excursió amb caiac. Tot apunta, però, que es tracta d'ells. Els forenses no descarten recórrer a l'ADN o la identificació odontològica per identificar-los oficialment.

El cos del noi va aparèixer surant i el de la noia en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia una motxilla amb una pedra a dins, que els investigadors sospiten que li van posar per intentar que el cos no surés. Ella no en portava, però no es descarta que la perdés dins l'aigua.

El lloc on van aparèixer és de difícil accés i està a mig camí de la platja on el 28 d'agost van trobar el cotxe de la parella. Algú l'havia manipulat per llançar-lo daltabaix i fer-lo desaparèixer al fons del pantà. Per això, els investigadors creuen que darrere del doble crim hi pot haver més d'una persona i coneixedors de la zona. El caiac també el van punxar expressament i hi van posar pedres de grans dimensions a dins per intentar enfonsar-lo.