Unes 5.500 persones es manifesten pel centre de Barcelona contra el referèndum

Unes 5.500 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda en una marxa organitzada pel col·lectiu Somatemps pel centre de Barcelona en protesta contra el referèndum i en defensa de la unitat d'Espanya.

La marxa, no autoritzada, ha començat a Plaça Urquinaona i ha baixat per Via Laietana fins a la Plaça Sant Jaume. A mig trajecte, just quan els manifestants passaven pel davant de la comissaria de la policia espanyola, s'han sentit crits de suport als agents com 'No esteu sols' i 'Els 'catalans us estimem', a més de 'Visca el rei' i 'Viva España'.

Pel que fa les pancartes, duien missatges com 'Catalanitat és hispanitat' i 'Catalunya és Espanya'. La manifestació no ha registrar incidents.

A la convocatòria, s'hi ha afegit la Falange, que finalment no es podrà manifestar demà a la Plaça Sant Jaume per motius de seguretat, segons ha comunicat aquesta tarda el Departament d'Interior, que ha estudiat els informes contraris de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona.