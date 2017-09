Un veí de Meranges cedeix casa seva com a local electoral

El veí de Meranges Albert Pons, conegut per la seva formatgeria Valls de Meranges, ha cedit casa seva als veïns per tal que diumenge puguin votar al poble. La negativa a cedir locals públics per part de l'Ajuntament obligava els votants de Meranges a baixar nou quilòmetres fins a Ger per exercir el seu dret a votar al referèndum. Per això, Pons ha ofert les instal·lacions de la seva empresa familiar a Gírul perquè demà es pugui celebrar una jornada de votacions amb normalitat.

Pons, que compta amb l'ajuda del grup de voluntaris pel referèndum de la Cerdanya, ha explicat que «diumenge tancaré el local de venda i es convertirà en el col·legi electoral, hi haurà la mesa i es votarà amb normalitat com a tot arreu».