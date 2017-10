Topada a Reus i pintades a Lleida i Vilanova

La concentració convocada ahir a les portes de l'ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, per donar suport a Espanya des de Catalunya va acabar topant amb una petita concentració d'un grup antifeixista i amb els assistents i el públic a l'assaig dels Xiquets de Reus. Separats per un cordó policial , el centenar de persones que havia respost a la crida de la plataforma Movilízate contra el Separatismo van intercanviar càntics amb la resta de persones concentrades al Mercadal. Malgrat algun moment de tensió i alguns insults, no hi va haver cap incident.

D'altra banda, diverses pintades contra la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van aparèixer als voltants d'un hotel de Lleida en què estan allotjats agents per reforçar el dispositiu policial de l'1-O. Les frases van aparèixer divendres al matí i s'hi podia llegir, en català i castellà: «Fora policia feixista dels nostres carrers!, Votem!» i «Guàrdia Civil escòria feixista. Fora!».

Una altra pintada va aparèixer en una façana d'un edifici de Vilanova del Camí (Anoia) amenaçant la seva alcaldessa, del PSC, amb la frase: «Noemí Trucharte, recorda que ets mortal!».L'alcaldessa va explicar que no vol pensar que la pintada tingui a veure amb la negativa dels alcaldes socialistes a cedir locals de votació per al referèndum d'avui.

A Ciutadella (Menorca), el coordinador de Ciutadans, Joan Canals, va ser víctima d'una agressió quan sortia de la concentració en contra de l'1-O, que es va celebrar en aquesta localitat. L'agredit va rebre un cop de puny a la cara una vegada finalitzada la manifestació per part d'un home que prèviament s'havia dirigit a Canals, mitjançant insults, per participar en la concentració. El cop va provocar que el coordinador perdés el coneixement, per la qual cosa va ser traslladat al centre mèdic de Ciutadella, on li van posar dos punts de sutura.