L'ovació és sentida. Ben bé dues-centes persones es concentren davant de l'Espai Polivalent d'Amer, ahir reconvertit en col·legi electoral, i reben amb aplaudiments Xavier Puigdemont i Núria Casamajó, els pares del president de la Generalitat. La gentada els obre pas mentre caminen, a poc a poc, en direcció a l'urna. «Em fareu plorar», comenta la mare. «Em fareu plorar». Ja a dins del col·legi electoral, la parella, que rep més aplaudiments, s'atura a la taula on hi ha les paperetes. Un cop ensobrades –els acompanya una de les seves filles, Anna Puigdemont, que mostra orgullosa un DNI català– s'atansen fins a la mesa. S'asseuen en dues cadires de plàstic disposades estratègicament per l'equip que organitza i supervisa la votació. I s'esperen uns deu minuts fins que el sistema informàtic utilitzat per registrar els sufragis torna a funcionar. Llavors sí: falten deu minuts per a la una del migdia i els pares del president dipositen el vot a l'urna de plàstic. Més aplaudiments.

«Contenta», la mare de Carles Puigdemont, un cop ha votat, diu estar «contenta». Explica que no ha parlat amb el seu fill, però sap que està «tranquil» perquè li ho han dit les seves netes. En qualsevol cas, a Núria Casamajó li sembla «estupendo» que els seus veïns hagin acudit a votar.

Nervis a banda –n'hi havia, sobretot per la por que en un moment o altre pogués aparèixer la Guàrdia Civil– la jornada al poble natal del president de la Generalitat va transcórrer amb normalitat. Només la presència de dos agents dels Mossos, en el mateix moment en què els pares de Puigdemont eren a dins de l'Espai Polivalent, van fer témer el pitjor. Els agents, però, van marxar de seguida i els veïns concentrats als encontorns de l'antiga estació de ferrocarril, situada a escassos metres de distància del col·legi electoral, van tornar a respirar tranquils. Emès el vot, el matrimoni va tornar cap a casa, a la pastisseria familiar del carrer Sant Miquel.