La por de perdre les urnes fa que els col·legis electorals tanquin abans

«Preferiria ser amb la meva família votant, però complim ordres de la Fiscalia». Resignació és el que transmetien els rostres dels Mossos d'Esquadra que ahir van passar el dia custodiant els col·legis electorals de l'Alt Empordà, intentant amagar el somriure per sota el nas. Una imatge que es va repetir en moltes altres comarques.

Els 20 centres de votació de Figueres obrien puntuals a les 9 del matí després que molts d'ells acollissin activitats durant tota la nit. L'Institut Ramon Muntaner va ser matiner i durant tota la jornada es va convertir en un dels punts més emblemàtics de l'1-O, essent un dels pocs col·legis electorals de la ciutat que es va mantenir obert fins al vespre. La plaça es va acabar convertint en una festa on més de 800 persones s'hi van concentrar per protegir les urnes i on les cues per votar es van mantenir durant tot el dia. «La participació és altíssima, avui significarà un punt i a part, demà comença una nova etapa», sentenciava l'alcaldessa Marta Felip.

Centenars de persones hi van fer cua per exercir el seu dret a vot, una sintonia que es va repetir en tots els centres de la ciutat. La jornada ja es preveia complicada des de ben d'hora. «Només us demanem paciència, el més important és votar». Aquest era el discurs amb què s'obria el Muntaner, perquè ja s'augurava una jornada llarga i complicada, ja fos per la repressió policial o els impediments tecnològics.

Però la càrrega policial que es preveia no va arribar. Si més no, no de forma generalitzada a l'Alt Empordà. Garrigàs va ser el que en va sortir més damnificat, després que una quarantena de Guàrdia Civils carreguessin contra els assistents que hi havia fora del local, deixant tres ferits lleus i enduent-se l'urna. També es van personar en altres municipis com ara Siurana, d'on van marxar amb les mans buides i en el cas de Sant Miquel de Fluvià es van acabar enduent les urnes. En d'altres punts, barricades amb bales de palles i contenidors van tallar carrers de Castelló d'Empúries i l'Escala.

La prevenció va obligar també a tancar els centres de votació abans d'hora, com ara els de Portbou, Agullana, Borrassà, Cantallops i la Jonquera.



Amb les mans buides a Riudellots

També al Baix Empordà i la Selva hi va haver pobles que van tancar abans dels vuit del vespre per evitar que la Guàrdia Civil s'endugués les urnes. Al Baix Empordà, l'amenaça hi era després que al migdia el cos armat es va presentar a la Tallada d'Empordà i, davant l'oposició dels veïns, van assaltar l'Ajuntament. El vídeo va córrer com la pólvora pel WhatsApp, com va passar també amb una imatge de numbrosos cotxes de la Guàrdia Civil estacionats en un aparcament de la carretera que uneix la Bisbal amb Corçà, cosa que va provocar una reacció en cadena arreu dels pobles per protegir les seus electorals, utilitzant en llocs com Torroella de Montgrí i l'Estartit contenidors. En tot cas, la consigna del coordinador del referèndum a la comarca va ser tancar els col·legis per preservar les urnes i els votants. Van ser els casos de la Pera, Calonge, Albons o Vall-llobrega, entre d'altres. La tensió per la possible irrupció policial a la Bisbal va ser elevadíssima i, de fet, en un parell d'ocasions van desallotjar els sis col·legis electorals per aquesta amenaça. Finalment, per salvar els vots i evitar cap càrrega policial contra els veïns, a les sis de la tarda van tancar les votacions.

On sí van aparèixer va ser a Riudarenes, però van marxar-ne amb les mans buides ja que, alertats per la càrrega d'Aiguaviva, 20 minuts abans que entressin al municipi selvatà, van recollir i desallotjar el col·legi electoral. «No s'han endut res», va confirmar el batlle, que per prevenció també van decidir posar punt i final a la votació. Els efectius de la Guàrdia Civil van haver de desplaçar-se fins a la seu electoral a peu, després que bloquegessin els accessos al municipi amb tractors.

No va ser l'únic municipi que va intentar controlar el pas de vehicles. A Sant Hilari Sacalm, es va provar amb un trailer bloquejar la carretera d'entrada, cosa que finalment no es va haver d'aplicar. A Santa Coloma de Farners també es van col·locar vehicles pesants, tractors a una part important del poble per entorpir el pas de la Guàrdia Civil. En aquests pobles van tancar la votació abans d'hora. A Blanes, la intenció era tancar a les vuit del vespre, si bé havia corregut el rumor de l'arribada de la Guàrdia Civil. Finalment, la violència policial no va extendre's, si bé la gent estava prepara a defensar les seus electorlas com havien vist fer a Girona o la Tallada.